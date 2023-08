Divji oddih Pie Zemljič (Suzy)

Družine Mandić-Zemljič nič ne ustavi. Celo deževno popoldne znajo izkoristiti za adrenalinske aktivnosti. Letos so si privoščili pustolovski oddih in se ob tem naužili lepot Slovenije.

Najbolj jih je prevzel spust po najčistejši evropski reki. Naš naravni biser jih je pozibaval z valovi, ko so se opogumili za rafting. Soča jih je hladila od spodaj, z neba pa so nanje padale dežne kaplje. Pia ni mogla skriti navdušenja nad izkušnjo, in ker so še imeli obilico moči, so zagrabili za vesla, sedli v kajake in si privoščili še eno rundo vodnih vragolij. Igralski kolegi so si jo privoščili in ji hudomušno očitali, da jim je celotno sezono tarnala, da je utrujena in polomljena.

Hitro jim je vrnila, da jo njihovi komentarji strašansko zabavajo in da se že neznansko veseli dneva, ko bodo nadaljevali priprave na naslednje gledališke podvige.