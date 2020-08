Divje jutro Anje, Roberta in Tomaža

Kaj se zgodi, ko združiš Anjo Ramšak, Roberta Roškarja in Tomaža Miheliča? Jutro, polno smeha, zabave in nepričakovanih spoznanj, ki so v dobro voljo spravili poslušalce Radia 1. Našega novinarja sta presenetila s prav posebnim darilom oziroma naglavnim okrasom. Sama sta izdelala slušalke, jih okitila s šopom banan, gost pa je ob spoznanju, da so plastične, ostal brez zajtrka.



Prismojenemu radijskemu dvojcu ni ostal dolžan, saj si je posebej zanju izmislil zgodbo, v kateri sta prav Anja in Robert igrala glavni vlogi. V studiu se je občutila neverjetna energija, ki se je razširila skozi eter, in salve smeha so bile odlična popotnica v lep dan. Tomaž nam je povedal, da sicer sovraži zgodnje zbujanje, a bi za obisk njemu tako ljubega radijskega para vstal tudi sredi noči.