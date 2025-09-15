Ditka razkrila najbolj osebni projekt: »Vsaka pesem je moj dnevnik« (Suzy)

Glasbenica, ki je postala prepoznavna predvsem po uglasbljanju poezije velikih slovenskih pesnikov, praznuje 15 let ustvarjalnega navdiha. Obletnico bo obeležila z izidom svojega šestega studijskega albuma, v teh dneh je v svet poslala naslovno skladbo Fly Higher. Po vrnitvi z oddiha v Walesu nam je zaupala, kako je na svoji poti postala drznejša.

»Ko so ob izidu prve skladbe do mene začeli prihajati pozitivni odzivi, me je to dodatno osrečilo. Za avtorja je največje darilo, da pesem še v nekom nekaj prebudi, to je v resnici smisel glasbe ali umetniškega dela,« je Ditka hvaležna za vse lepe misli po izidu naslovne skladbe. Že sam naslov, ki pomeni 'poleteti više', ima pozitivno noto. »Z leti sem se kar nekajkrat znašla v situaciji, ko sem zaradi strahu pred neznanim ali občutka, da še nisem pripravljena oziroma dovolj dobra, naredila korak nazaj in izpustila priložnost. To mi je vedno prineslo več apatije kakor zadovoljstva. Če želimo ...