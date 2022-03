Ditka navdušila slavnega producenta

Osemindvajsetletna kantavtorica in skladateljica Ditka, ki je v slovenskem glasbenem prostoru najbolj prepoznavna po svojih uglasbitvah in interpretaciji poezije slovenskih pesnikov, se je brez pričakovanj konec lanskega leta odločila, da eno svojih pesmi pošlje v poslušanje legendarnemu britanskemu producentu Stuartu Eppsu, ki je v preteklosti sodeloval z največjimi glasbenimi imeni, kot so Elton John, Robbie Williams ter skupini Oasis in Led Zeppelin.

»Njegov odziv me je presenetil,« skromno pove simpatična glasbenica. Razkrije, da je bil Epps nad njeno skladbo Cold Heart tako navdušen, da sta se srečala prek skypa in klepetala dobro uro. Zvezdniški producent je pohvalil Ditkino ustvarjanje, njeno znanje angleščine in ji nemudoma ponudil, da pri skladbi sodeluje kot producent.

Počaščena mlada umetnica je ponosna tudi na dejstvo, da je Epps pesem izdal pod okriljem svoje založbe Epps Records, kamor, kot je dejal sam, povabi le umetnike, v katere zares verjame.