KANTAVTORICA

Ditka: Največ pesmi je nastalo, ko mi je bilo hudo

V prvi polovici junija kantavtorica in skladateljica v svet pošilja svoj novi album Med nama je angel. Poleg poezije Ferija Lainščka, ki ji je najbolj domača, je tokrat izbrala še poezijo drugih priznanih pesnikov, ki jo opeva z drugačnostjo in ljubeznijo. To je beseda, ki ji pomeni največ. Ljubezen do sebe, bližnjih, glasbe, narave in marsičesa, česar oko, zaslepljeno od novodobnega načina življenja, ne vidi, je njena življenjska zapoved.