Disko poroka (FOTO)

Slab mesec in pol manjka, pa bosta Hajdi in Urban slavila osmo obletnico poroke. Ta je bila posebej skrbno zasnovana, saj nista želela utrujati ljudi z nepotrebnim zavlačevanjem. Tako je obred v cerkvi, kot se za vzdrževanje tradicije spodobi, potekal pozno popoldne. Če lahko rečemo, da je bila poročna oprava precej klasična, tega ne moremo trditi za zabavo. »Poročila sva se zadnja tisti dan, okoli 18. ali 19. ure, saj nisva ravno navdušena nad celodnevnim programom. Rezultat tega je, da so ljudje na koncu, ko sledi zabava, že utrujeni in ne morejo povsem uživati,« pojasnjuje Hajdi...