Direndaj ti zleze pod kožo

Leto, ki je za nami, je bilo tudi zanje naporno, a jim je dalo hkrati možnost, da skupaj preživijo veliko več časa, v katerem so se še bolj povezali in vzljubili.Dolga leta sta bila prijatelja in vedno povesta, da sta se spoznala zaradi turizma. »Spomnim se najinega prvega srečanja v Londonu na sejmu, dolgo tega,« prikima Aleksandra. »Potem pa je minilo kar nekaj let, preden sva začela zvezo.« Bila je informatorka za Slovensko turistično organizacijo, Jezerškovi pa so skrbeli za uradni catering. Ko je Luka z ekipo prišel na sejem pogledat nov koncept ponudbe in postrežbe hrane in pijač, ki so ga pripravili za STO, sta se ...