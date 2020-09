Diplomiral v natikačih

Najbolj vesela je prav njegova mama.

Da jemojster skritih kamer, nas je pre­pričal že večkrat. Tokrat pa se je lotil drugačne taktike, in sicer je z objavo, da je končno diplomiral na Pravni fakulteti, osupnil javnost.Čestitke so deževale z vseh koncev, on pa se je le hudomušno nasmihal in ovrgel sume, da gre za potegavščino, ko je fotografijo pospremil z zapisom, da bo zagovora diplome najbolj vesela prav njegova mama. Večina je videnemu nasedla, čeprav je vzbujal dvome s precej preprosto opravo, v kateri ga po vsej verjetnosti na zagovor sploh ne bi spustili.»Nisem si mislil, da bo šla tale objava glede na moje oblačilo s tako lahkoto skozi,« je komentiral svoj podvig in vnovič dokazal, da pri ukanah preprosto nima konkurence.