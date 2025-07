Dežela vzhajajočega sonca: znani, nori na Japonsko (Suzy)

Padec japonske valute je znižal cene in ponudil priložnost, da postane dosegljiva za vsak žep. V pol leta si je lepote ene najbolj občudovanih kultur ogledalo tudi nemalo znanih obrazov. Prav vsi so se vrnili z najlepšimi vtisi. Težko je izbrati samo eno stvar, po kateri so si slavni glasbeniki, modni poznavalci, športniki in drugi zapomnili to edinstveno azijsko državo. Najpogostejši skupni imenovalec je izjemna hrana po neverjetno dostopnih cenah. V isti sapi pojejo hvalospeve slikoviti pokrajini in načinu oblačenja, zaradi katerega so svetovno znani. Milijonska velemesta ponujajo vse, kar ...