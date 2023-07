Deset čudovitih dni Mance Špik v Dalmaciji (Suzy)

»Vse, kar potrebujem za dober odklop,« je pod fotografijo, na kateri ob bazenu pozira s hčerko Lano, medtem ko ju božajo sončni žarki, zapisala Manca Špik in navdušila svoje spletne prijatelje. Pevka namreč edinke ne pokaže prav pogosto, tokrat pa je naredila izjemo in oboževalce pozdravila z dopusta na enem izmed hrvaških otokov. Lani si zaradi obilice dela in projektov ni privoščila daljšega dopusta, a ne skriva navdušenja nad lepotami Dalmacije, kamor sta se letos odpravili za deset dni. »Začutila sem, da potrebujem daljši oddih, da si naberem novih moči in se z Lano prepustiva vsem morskim radostim,« nam je pred začetkom počitnic zaupala pevka, ki na splošno zelo uživa v poletnem času.