Desa Muck: Respiratorju ali umetni komi se ne bi mogla izogniti

Zakaj petek, 13., velja za najbolj nesrečen dan v letu?

Petek, 13., velja za nesrečen dan in nekateri se ga tako bojijo, da posežejo celo po nekaterih vraževerjih, da bi se zavarovali pred njegovo »hudobno magijo«. In kako je prišlo do tega, da je postal ta dan nesrečen? Duh petka, 13., izvira iz Biblije. Trdijo, da je bil ta dan nesrečen, ker so Jezusa žrtvovali v petek, na zadnji večerji pa jih je bilo 13, se pravi izdajalec Juda je bil