Desa Muck je z veseljem gospa ambasadorka (Suzy)

Kaj imajo skupnega Peter Prevc, Anže Kopitar in Desa Muck? Vsi trije so zelo uspešni vsak na svojem področju, hkrati pa so tudi ambasadorji slovenskega risa. Desa se šali, da jo lahko kličete tudi gospa ambasadorka, saj to ni edina njena 'diplomatska' funkcija, je še Pikina ambasadorka in ambasadorka duševnega zdravja. K sodelovanju pri projektu Life Linx so jo povabili iz Zavoda za gozdove Slovenije.

Gospo ambasadorko Deso Muck lahko povprašate o vsem o risih, saj je o teh krasnih živalih napisala tudi knjigo.

»Napisala sem knjigo o risih in pri tem delu neznansko uživala. Risi so božanske živali, čudovita bitja. Vsakič mi zaigra srce, ko je moje delo povezano z živalmi. Ko sem se pripravljala na začetek pisanja knjige o risih, sem te živali dodobra raziskala. Vem vse o njih, vse slovenske rise poznam po imenih, kje so ta trenutek, poznam njihovo zgodovino. Naredila sem zelo temeljito raziskavo,« pove pisateljica in prizna, da prej ni kaj dosti vedela o teh čudovitih živalih. Nedavno pa je bila prisotna, ko so javnosti predstavili ta projekt in z namenom ohranitve te živalske vrste, ki je skoraj izumrla, izpustili risa v divjino.