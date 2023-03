Denis Avdić tri mesece na dieti

Pred leti se je priljubljeni radijski voditelj Denis Avdić lotil strogega režima prehrane in telesne aktivnosti ter v le treh mesecih izklesal svoje telo in dokazal, da so rezultati odlični, če je človek dovolj vztrajen. Pred kakšnim mesecem se je znašel pred podobnim izzivom, le da so tokrat z njim na dieti tudi njegovi radijski kolegi.

Avdić in ekipa morajo tri mesece zdržati na keto prehrani, kar pomeni, da ne jedo nobenih ogljikovih hidratov, sladkorja in ne pijejo alkohola, dovoljene pa so beljakovine v vseh oblikah in maščobe. Posladkajo se lahko le s črno čokolado z vsaj 75 odstotki kakava in jagodičevjem.

Radijci priznavajo, da jim ni lahko, vsakega izmed njih pa čaka kazen, če se v treh mesecih pregreši. Ne dvomimo, da bo Avdić vztrajal, saj mu sicer grozi, da do konca poletja ne bo smel sesti na jeklenega konjička, s katerim se je obdaril za 40. rojstni dan.