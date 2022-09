Denis Avdić po štirih letih spet na odru

Čeprav si je priljubljeni radijski voditelj Denis Avdić pred leti v bolniški postelji, v kateri je pristal zaradi izgorelosti, sveto prisegel, da ima dovolj dela čez glavo in da se za vedno poslavlja od gledaliških odrov, si je tokrat izjemoma premislil.

Po štirih letih se vrača na oder kot stand up komik, pod njegovo taktirko pa bodo ob njem nastopili še Ranko Babić, Perica Jerkovič, Admir Baltić in Žan Papič. Avdić je razkril, da so bili vsi omenjeni takoj navdušeni nad idejo o enkratni dobrodelni predstavi Svi smo za (Vsi smo za, op. a.), ki bo v slovenščini, izkupiček prireditve pa bo namenjen izvajanju aktivnosti Bosanskega akademskega društva v Sloveniji.

»Dobra ura in kusur (drobiž, op. a.) smeha z 'našimi' domačimi komiki. Kot vidite, imamo vsi 'normalna' imena, razen Žana. Vsi se strinjamo, da je nastop dobrodelen, ne moremo se pa zediniti, ali se v bosanskem jeziku reče mineralna ali kisela voda. In tako pridemo do kupusa (zelja, op. a.). Al' je mineralni al' je kiseli. Če boste po nastopu mal' kiseli, zna bit', da ste tja prišli že mal' mineralni,« novo predstavo napove Avdić in nas 1. oktobra ob osmih povabi v Festivalno dvorano.

