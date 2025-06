Demi Lovato dahnila usodni da (Suzy)

Na dan mladosti se je pevka Demi Lovato poročila s kanadskim kantavtorjem Jordanom Lutesom, bolje znanim kot Jutes. Usodni da sta si dahnila v romantičnem obredu na posestvu Bellosguardo v Santa Barbari, v Kaliforniji.

Demi je nosila dve po meri izdelani obleki modne hiše Vivienne Westwood, prva je bila biserno bela svilena obleka z odkritimi rameni in steznikom, prav takšna, kakršno je za svojo poroko z Liamom Hemsworthom oblekla njena kolegica Miley Cyrus. Druga, ki jo je oblekla za zabavo, je bila elegantna obleka z bisernimi detajli. Demi in Jutes sta se spoznala januarja 2022 med glasbenim sodelovanjem za njen album.

Avgusta sta naznanila svojo ljubezen, decembra naslednje leto zaroko. Zdaj sta si le obljubila večno zvestobo. »Veste, vse življenje sem čakala nanj,« je septembra lani povedala v intervjuju. »Če imaš partnerja, ki je tako podporen, ljubeč in skrben, te to prizemlji. Z njim je zelo enostavno ostati osrediščena, ker ga imam tako rada in z mano ravna tako čudovito,« je dejala pevka, ki se je prej dolgo borila z duševnimi težavami in odvisnostmi.