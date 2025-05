Delovni Jan Plestenjak: po dveh letih si je oddahnil (Suzy)

Konec lanskega leta, ko je prekinil glasbeni premor, ki ga je nujno potreboval za ustvarjanje, je Jan Plestenjak napovedal tudi nov album. Ta naj bi izšel januarja, a ker pevec slovi kot velik perfekcionist, je luč sveta ugledal nekaj mesecev pozneje oziroma v zadnjih dneh.

Jan ga je naslovil Vse bo, vse bo, hkrati je predstavil tudi novo skladbo in videospot z naslovom Poletje je prekratko. »Ko jo poslušam, si predstavljam, da se na poletni dan vozim v avtu. Brez skrbi in odvečnih misli. Kot se nam poletje vedno zdi prekratko, se nam tudi vsi lepi trenutki. Zato ne smemo pustiti, da nam spolzijo skozi prste, temveč jih moramo stisniti v pest in jih vdihniti. Brez predsodkov in strahu,« pravi.

Album je nastajal kar dve leti. »Na njem sta dve skladbi, ki nosita popolnoma moji zgodbi. Kateri dve? Seveda ne povem,« je skrivnosten.