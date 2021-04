Dejan ostaja zvest tudi harmoniki

Kot panda je bil finalist šova

Edina stalnica v življenju so spremembe. Kot pevec in klarinetist sem s Poskočnimi muzikanti rasel, se izoblikoval in postal to, kar sem danes. Zdaj je čas za nove zmage in nove izzive,« je pred dvema mesecema glasbeno sceno kar nekoliko presenetilPotem ko je sodeloval tudi v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko in so ga tekmovalci prihranili vse do finala, ko smo se lahko prepričali, da se je prav on skrival pod masko pande, se je javno dokončno poslovil od poskočnega Dejana. Odslej se bo pojavljal izključno kot. Pred dnevi je šel še korak dlje in predstavil svojo novo skupino, ki se bo imenovala Dogaja band, skupaj z njo pa svojo prvo avtorsko skladbo Nenormalno lepo in videospot zanjo, v katerem je uprizoril zmenek z lepo in skrivnostnoKot nam je povedal, je člane svojega banda izbral zelo skrbno, štirje fantje pa prihajajo iz Notranjske in Primorske. »Igrali bomo vse in poskrbeli za nenormalno dobre zabave, za vse, all inclusive, če hočete,« pravi Dejan, ki ostaja zvest tudi harmoniki. Da bodo poleg rock in pop uspešnic, zimzelenih melodij in lastnih skladb, ki že nastajajo, zaigrali tudi kakšno narodno-zabavno polko ali valček, pa dokazuje zasedba Dogaja banda, saj je eden od članov svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko.To je 22-letni, sicer študent tolkal na akademiji za glasbo v Ljubljani. Pa ne samo to, je tudi učitelj diatonične harmonike, nekdanji član Ansambla Biseri, v katerem je igral bobne, zadnje leto se je pridružil Lisjakom, sicer pa je še vedno član Kraške pihalne godbe Sežana, kulturnega društva Kraška harmonika, sekcije Vrhovska vaška godba v okviru Razvojnega društva Vrhe, sodeluje pa še s Pihalnim orkestrom Komen in tamkajšnjo tolkalsko skupino The Groover.Mojster harmonike in tolkal torej. Ob Dejanu in Anžetu bo dogajalo še 25-letnemu, učitelju razrednega pouka in multiinštrumentalistu, ki se je na slovenskih odrih že večkrat dokazal kot izjemno zanesljiv glasbenik, 27-letnemu, vzgojitelju predšolskih otrok in kitaristu, ki bo skrbel za zvrhan odmerek humorja, in 19-letnemu, ki je študent fakultete za šport, zato se lahko pohvali z izklesanim telesom. Že to soboto bomo Dejana in njegov Dogaja band videli v oddaji Pri Črnem Petru, kjer bodo predstavili svojo prvo skladbo Nenormalno lepo.Besedilo zanjo je napisal, melodijo pa ji je vdahnil, čigar očeVlašič je avtor aranžmaja, skupaj z Majem in, ki je poskrbel tudi za avdio produkcijo. Skratka, Dejanu se je vedno dogajalo, odslej pa se mu bo še bolj. Čaka le še na to, da se ukrepi, povezani s pandemijo, končno sprostijo in bo tudi glasbenikom omogočeno, da bodo spet začeli razveseljevati ljudi, kar je njihovo osnovno poslanstvo.