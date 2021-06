Dejan Krajnc: Vročina dela svoje

Ležerno

Prismo navajeni, da nekaj stoji pokonci – po navadi je to njegova pričeska, ki je ne premakne niti burja. Tokrat pa si je pevec, ki se mu vedno kaj zabavnega dogaja, zmočil lase in skočil na blazino. A vročina očitno dela svoje – in je spet nekaj skočilo v zrak, a to ni njegov orjak, temveč vrat napihljive zlate ptice.Ta ga je tako zapeljala, da si je, ki pravi, da mu nikoli ne zmanjka energije, privoščil malo počitka. »Vsi imate fotografije s temi 'morskimi živalmi', pa sem jo moral posneti še jaz,« je komentiral zagotovo eno bolj hudomušnih fotografij, ki so kdaj nastale z napihljivčki. Izdal je še, da se, ko ni na vodi, predaja dobri hrani in ležernosti, in dodal: »To sem pogrešal!«No, v Ičićih pri Opatiji si je za nekaj dni odpočil, na zadnji šolski dan, 24. junija, pa se že vrača v Slovenijo, tudi z novo preobleko svoje uspešnice Nenormalno lepo, ki že nabira oglede na youtubu.