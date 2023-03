Dejan Krajnc: Sreči je ime Henri

Energični Dejan Krajnc ima novo ljubezen. Njegovo srce je sicer že nekaj časa oddano, a videti je, da simpatični Štajerec nadvse rad razdaja ljubezen. Trideserletni glasbenik nam je zaupal, da je zdaj njegovo srce omrežila majhna in kosmata kepica sreče, čudoviti kodrasti bišon, ki sta mu z dekletom Kiaro nadela ime Henri.

»Od nekdaj sem bil obkrožen s kužki. Ko je bil dedek živ, smo imeli doma vedno dva lovska psa. Jaz sem imel pred leti zlato prinašalko Tiso, po njej pa je k nam prišla labradorka Črna, ki je še danes z nami,« nam pove Dejan, ki si je tokrat želel kužka, ki bi bil miren in nezahteven.

»Seveda je bilo na seznamu želja tudi to, da ne pušča dlake, kodrasti bišon pa je bil idealen,« pravi. Po novega družinskega člana se je odpravil v Ljubljano k vzrediteljici Petri. »Henrijevo originalno rodovniško ime je Hennessy on Ice, torej je ime dobil po konjaku. Želel sem si, da bi imel slovensko ime, brez tujih črk,« nam pojasni in doda, da se je Henri odlično ujel z vsemi družinskimi člani.