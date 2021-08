Dejan Fabčič, zdravnik in paralimpijec: Ovire so le v glavi

Zdravniška ordinacija, dom v Hraščah pri Podnanosu, družina, žena in hčerki, lok, tarča, športni poligon. Tako nekako je videti delovni dan 43-letnega zdravnika interne medicine ter vodje ambulante za bolezni ščitnice in diabetes v Novi Gorici, ki deluje tudi v Ajdovščini. V teh dneh ga ne boste našli niti v ordinaciji niti doma, kjer bi pomagal hčerkama osnovnošolkama ali pel v farni cerkvi. Dejan je namreč na poti v Tokio, kjer bo kot lokostrelec nastopil na paralimpijskih igrah, na katerih bo več kot 4500 športnikov poskušalo pokazati življenjsko partijo. Tudi on je borec, bolje rečeno boje...