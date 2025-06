Dejan Dogaja o sinu Levu: V vlogi očeta zares uživam (Suzy)

Energični Laščan, ki je nedavno prvič postal očka, je v svet poslal skladbo z naslovom Rad te imam. Čeprav bo marsikdo pomislil, da je namenjena njegovemu prvorojencu Levu, Dejan Dogaja pravi, da to ne drži in da je pesem projekt, ki ga je ustvarjal več mesecev.

Nedavno si je namreč spet zaželel posneti narodnozabavno skladbo. »Rad imam to glasbo in s to pesmijo sem na neki način obudil spomine na svoje začetke,« pove glasbenik. Doda, da gre za čustveno pripoved o ljubezni, ki jo v spominu ohranjajo drobni, a nepozabni trenutki.

Pesem je dobila tudi vizualno podobo, a drugačno, kot je bilo sprva načrtovano. Snemanje je bilo predvideno v prvih dneh maja, vendar sta takrat Dejan in njegova Kiara postala oče in mama. »Lev je pohitel na svet, zato smo snemanje prestavili. Nedavno smo imeli družinsko fotografiranje, ob tem smo posneli še videospot.«

Pevec pravi, da v očetovski vlogi zares uživa in spretno krmari med družino in delom. »Res sem srečen. Lev lepo raste, midva s Kiaro pa še vedno težko verjameva, da sva oče in mama. To je res nekaj posebnega. V trenutku se ti spremenijo prioritete in otrok postane središče tvojega življenja. Komaj čakam, da bo izgovoril prve besede, naredil prve korake, da ga bom učil voziti kolo in plavati. Veselim se vsega, kar bomo doživeli kot družina.« Kljub precej zapolnjenemu urniku se trudi čim več časa preživeti doma. Dejan je še razkril, da bo luč sveta kmalu ugledala tudi pesem, posvečena sinu. »Razkrijem lahko, da je besedilo napisal Marko Vozelj in je precej čustvena.«

Ponosni očka pravi, da so se vsi zelo lepo prilagodili na novo družinsko rutino.