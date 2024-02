Dejan Dogaja bolj sproščen v tridesetih (Suzy)

Dejan Dogaja, ki je vsem dobro znan po svoji energiji in dobri volji, priznava, da se počasi stara. »Nisem takšen kot pred petimi leti, predvsem pa so moje prioritete drugačne. Postal sem bolj družinski človek in več razmišljam o prihodnosti,« pravi Laščan, ki je v teh dneh izdal skladbo Raketa.

O njej pravi, da je takšna, kot je bilo njegovih prvih trideset let – poskočna, zabavna in nepozabna. Zanjo je posnel tudi videospot, v katerem ne manjka simpatičnih deklet. »Tokrat nisem tako kompliciral, kot je zame značilno. Posneli smo ga v enem samem popoldnevu, kar je zame rekord. Videospote načeloma snemamo po tri dni in na koncu grem vsem že pošteno na živce. Vedno si želim, da je vse popolno, to pa terja čas,« v smehu prizna pevec, ki je v tridesetih očitno tudi bolj sproščen. »Trideseta pomenijo spremembe. Veselim se vsega, kar bo prineslo novo obdobje.«