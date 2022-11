Dedek je res videti kot dedek

Nedavno je bilo v Cankarjevem domu zelo veselo. V osrednji kulturni hram je vabil kontroverzni režiser Vinci Vogue Anžlovar, in sicer na projekcijo filma Dedek gre na jug, ki je z dolgo belo brado že sredi oktobra spominjal na enega od dobrih decembrskih mož. Nekoč gladko obriti Vinci je zdaj z brado videti precej starejši, zrelejši in modrejši. No, hkrati pa je tudi dobra kamuflaža, saj ga tako ne prepoznajo prav vsi.

Predvsem pa zaradi nje ne morejo uganiti njegovih let. Naj vam prišepnemo – režiser, montažer in scenarist je nedavno praznoval 59. rojstni dan. Dedek, kakršen je videti z brado, pa je tudi v resničnem življenju dedek. Na namigovanja o bradi se režiser, ki je med drugim, ker ni dobil filmskih projektov in je bilo treba preživeti, celo vozil taksi, samo muza. Všeč mu je, da je malce drugačen in provokativen.