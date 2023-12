Decembrski lepotni koledar, ki ga še niste videli (Suzy)

1. December bo naporen. Okrepite telo z vitamini in minerali, ki vam bodo pomagali, da se boste ves mesec dobro počutili. Če ne marate prehranskih dodatkov, popestrite jedilnik z več sadja in zelenjave.

2. Sijoča koža je neločljivo povezana z uživanjem dovolj tekočine. Popijte vsak decembrski dan osem kozarcev vode ali nesladkanega čaja na dan.

3. Do praznikov se odrecite alkoholu in sladkarijam. Koža vam bo hvaležna.

4. Razmislite o spremembi barve ali pričeske. Naj bo novo leto polno sprememb na bolje.

5. Če ste se odločili, da je v 2024. čas za novosti, se naročite pri frizerju.

6. Danes praznuje Miklavž. Pocrkljajte se s savno ali penečo se kopeljo.

7. Razmislite o svoji rutini za nego kože. Vam še vedno ustreza? Če ne, razmislite o novem pristopu.

8. Uvedite v vsakdan novo vrsto gibanja, denimo hojo po stopnicah, če ste se do sedaj vozili z dvigalom.

9. Obiščite trgovino z ličili. Preverite, kaj je novega na tržišču.

Od 10. do 14. Vsak dan testirajte nov način ličenja. Odločite se za tistega, s katerim se počutite najbolje. Če še niste uspeli priti do frizerja, je danes pravi dan za to.

15. Pobrskajte po svojih škatlicah z nakitom. Morda boste našli nov najljubši kos. Eksperimentirajte.

16. Poskrbite za pedikuro. Če si lakirate nohte na nogah, si danes vzemite čas za osvežitev laka.

17. Urejeni nohti na rokah so obvezni, kadar želite narediti dober vtis. Obiščite salon za manikiro (gelirani bodo zagotovo zdržali v novo leto) ali si jih uredite sami.

Od 18. do 22. Uvedite piling telesa na vsake štiri dni.

23. Če nameravate kupiti še v tem letu kak lepotni izdelek, priporočamo kakovostno maskaro.

24. Sprostite se z jogo ali meditacijo.

25. Pojdite v naravo. Po možnosti v dobri družbi. Koristi tudi lepoti.

Od 26. do 30. Odstranite odvečne dlačice. Uredite si obrvi.

31. Privoščite koži in lasem temeljito razvajanje z maskami in vlažilno nego. Naličite in počešite se za najdaljšo noč v letu. Ob vsem, kar ste počeli ta mesec, ni dvoma, da boste v najdaljši noči v letu resnično zasijali.