Decembrski dan po taktih 15-letne Katrce

Najpogosteje igrajo na porokah.

Skupina Katrca je na glasbeni sceni že 15 let

»Nedvomno sva zelo ponosna na to, da se je naša glasba skozi desetletja tako utrdila na slovenskih tleh. Veliko je uspešnih ansamblov in veliko je pesmi, ki jih pojejo vse generacije. Kar je dokaz, da glasba živi med ljudmi. Zato sva tudi midva ponosna, da sva del tega, čeprav je za nama veliko neprespanih, a čudovitih noči. Ko se za nekoga začenja nov, se za glasbenika pravzaprav končuje dolg in naporen dan. Ko pomisliš, da si na nogah zaradi glasbe že 24 ur, pa ti ni težko v avto zložiti še zadnjih zvočnikov in z najbolj vztrajnimi svati zapeti še zadnjo pesem. Takrat veš, da je bilo delo dobro opravljeno. In nikoli nisva obžalovala, da sva se zaradi tega morala odreči kakšni družinski zabavi ali na odru potočiti solzo zaradi izgube bližnjih. To je pač naš življenjski slog, ki vzame veliko časa in odrekanja, a hkrati daje nekaj, česar ne bi zamenjala za nič na svetu,« pravi, ki je tudi voditeljica na TV Golica, ne le pevka pri Katrci, v skupini, ki je v 15 letih ustvarila prepoznaven glasbeni slog in zadovoljila okus številnih poslušalcev.»Zagotovo so poroke naša posebnost, nanje stavimo največ. Poleg glasbe pa današnji čas od glasbenika zahteva še veliko več. Naš uspeh zagotovo temelji na tem, da se z vsemi, ki si nas zaželijo, povežemo kot prijatelji, saj se zavedamo, kako pomembno je, da smo na koncu vsi zadovoljni. In veseli smo, ko nas poslušalci spremljajo in prepoznajo naše pesmi. Kot avtorski tandem se vseskozi trudiva, da puščava glasbeni pečat. Energije in idej pa nama še ne bo zmanjkalo,« zagotavljata Klavdija in, ki imata v skupini še dva odlična glasbena sodelavcain»Seveda so se v vseh letih zgodile tudi kadrovske spremembe, a so te neizogibne, saj delo v ansamblu prinaša s seboj tudi veliko obveznosti in odrekanja. Ansambel je kot družina, skupaj smo v dobrem in slabem,« pravi Klavdija. Z Izijem pa ne dvomita, da tudi v prihodnje ne bi zmogli vseh obveznosti. »Ne povezujeta nas le dobra glasba in humor, pač pa tudi zavedanje, da smo, ne glede na to, da imamo vsak svoje zasebno življenje, ob koncih tedna skupaj in je naša naloga, da osrečujemo in razveseljujemo druge. In vedno znova se zavemo, kako lep poklic opravljamo,« pravi Klavdija, ki upa, da bodo s Katrco tudi v prihodnjih letih uspešno muzicirali.Na začetku tega prazničnega meseca so za vse ljubitelje slovenske glasbe v svoje ritme preoblekli znano uspešnico, skladbo Primorskih fantov z naslovom Decembrski dan, ki jo je v celoti ustvarila. Že prihodnje leto pa se lahko spet nadejamo kakšne nove skladbe skupine Katrca, ki obljublja, da bo svoje zveste poslušalce še naprej vozila po glasbenih poteh.