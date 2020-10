Decembra bo drugič postal očka

Da je leto 2020 kislo-sladko, lahko potrdi Simon Vadnjal, televizijski novinar in pevec skupine CoverLover, ki je pred časom stopil na samostojno glasbeno pot. Zakaj? Po eni strani se je koncertna aktivnost zaradi epidemičnega stanja zmanjšala na minimum, je pa s tem pridobil čas zase in za svoje najbližje. In primerilo se je, da je Simon, ki je pred dnevi izdal videospot za uspešnico Pozabila navodila, presenetil še z novico, da sta s partnerico Dijano v veselem pričakovanju. In zdi se, da božič ne bi mogel biti bolj romantičen dan, da deklica, zanjo prva, zanj pa druga, priveka na svet.



»O imenu sva se hitro uskladila, ko sva izvedela za spol. Je povsem v stilu letnega časa, v katerem bo rojena,« je razkril Simon in dodal, da se tudi osemletna Miša Zarja že veseli (pol)sestrice. »Za dojenčico lahko povem, da je že v maminem trebuščku precej živahna, in res držim pesti, da v miru dočakamo porod ter se to obsedno stanje zaradi korone že prej zaključi!« je še dejal Simon, ki ga trenutno skrbi le, ali bo lahko zraven pri porodu.