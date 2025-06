Deborra-Lee Furness: Globoko razočarana nad izdajstvom (Suzy)

Čeprav je dolgo molčala, je zdaj 69-letna igralka Deborra-Lee Furness, ki je bila dolgo poročena s Hughom Jackmanom, prvič javno spregovorila o svojih občutkih, ker se je njen trinajst let mlajši mož zaljubil v soigralko Sutton Foster, ki je letos praznovala abrahama. »Izražam srčno sočutje z vsemi, ki so prehodili travmatično pot izdaje,« je dejala v izjavi za javnost.

»To je rana, ki globoko zareže, vendar verjamem v višjo silo – v Boga ali vesolje, karkoli vas že vodi – ki vedno deluje v našo korist. To prepričanje mi je pomagalo prebroditi razpad skoraj tridesetletnega zakona. Skozi to izkušnjo sem pridobila veliko znanja in modrosti. Tudi kadar se srečujemo z navideznimi preizkušnjami, nas te vodijo k našemu najvišjemu dobremu, k našemu pravemu namenu. Morda boli, a dolgoročno je to povratek k sebi in življenje v skladu z lastno integriteto, vrednotami in mejami je prava osvoboditev.«

Njen mož je menda zaradi njene izjave močno užaljen, saj sta se dogovorila za diskretnost. Le on je očitno ne najde nikjer.