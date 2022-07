David in Victoria Beckham: Zaljubljena v džentelmena (FOTO)

Beckhamovi so si za počitnice letos izbrali Sardinijo in Korziko ter njuno sredozemsko okolje, vendar imajo k sreči najeto veliko jahto, kamor so lahko preselili ne le številno družino, pač pa tudi prijatelje, da seveda osebja, asistentov, kuharjev in podobnih pomočnikov sploh ne omenjamo. V času, ko se veliko ugiba o hladnih odnosih med mamo Victorio in njeno snaho Nicolo Peltz, ki je poročena z najstarejšim Brooklynom, se oni s tem ne obremenjujejo preveč.

Harper je ljubko dekle, Victorio pa skrbijo spletni nasilneži in ji zato ne dovoli profilov na družabnih omrežjih.

Raje so izbrali popolne družinske počitnice, na katerih pa mladoporočencev, tako kot Beckhamovega drugega sina Romea, žal ni. Namesto tega so tu mlajša otroka, Cruz s svojim dekletom Tano Holding in najmlajša

Harper, ter cel kup prijateljev, med katerimi je tudi Gigi Hadid. Vsi skupaj skačejo v morje, se vozijo z vodnimi skuterji in ne pozabijo niti na telovadbo. Victoria je namreč s seboj na počitnice pripeljala tudi osebnega trenerja, ki skrbi, da ne preskoči nobenega treninga.

Ker z jahto pač ne moreš ostajati le na enem koncu, so obiskali tudi Saint Tropez na Azurni obali, kjer so obiskali zabaviščni park in nekaj prestižnih restavracij, David pa je Victorio celo posnel, kako je med karaokami zapela Stop, hit Spice Girls.

»Samo zate, David,« je spogledljivo dejala. Njen mož ji je hitro vrnil in dokazal, da je pravi džentelmen. Ko so se naslednjič odpravili na kopno na kosilo, jo je pri obali dvignil iz čolna ter jo odnesel na kopno, da si ni zmočila prelepe dolge bele obleke. Par, ki je letos praznoval že 23. obletnico poroke, je tako očitno zaljubljen kot v prvih dneh. Superjahta pa zagotovo pripomore pri življenjskih radostih.

Jahta stane 1,8 milijona evrov na teden.

