David Diop: V vojni je zmeraj žrtvovana mladost

Rad razkriva stvari, za katere veliko ljudi ne ve, in se v svojem pripovedovanju poglablja v globine in temačnosti človeške psihe ter odkriva, da smo ljudje sami odgovorni za dobro in zlo, ki sta v vseh nas in se med seboj ves čas bojujeta. Za svoj roman Več kot brat je med drugim prejel mednarodno bookerjevo nagrado v vrednosti približno 57 tisoč evrov, ki si jo razdelita avtor in prevajalec knjige v angleški jezik. »Vojna je največja divjost, večja od divjosti vsakega posameznika. Moj francoski pradedek je bil vojak v prvi svetovni vojni. Ko se je vrnil, je molčal. Nikomur ni ničesar poveda...