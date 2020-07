Darko Đurić: Bilo je lepo, a nisem mogel več v bazen

Osvojil je, kar se je osvojiti dalo, vendar Darku Đuriću enako kot vsa odličja pomeni to, da je marsikomu zgled in motivacija za vztrajanje. Toplo mu je pri duši, ko za šport navduši kakšnega otroka, saj se zaveda, koliko so treningi dali njemu. Šport ga je izoblikoval»S športom sem doživel veliko lepega, srečal veliko zanimivih in srčnih ljudi, prepotoval veliko krajev, ki jih sicer verjetno ne bi. Izoblikoval me je v človeka, kakršen sem danes. Res pa je, da je vrhunski šport le za redke, kajti veliko ti da, veliko pa tudi zahteva. Dolga leta sem imel po sedem ali osem treningov na teden v bazenu in še tri v fitnesu. Manj ...