Odraščala je v Višnji Gori, kjer so ji starši privzgojili občutek za solidarnost, pomoč in delo za skupnost. »Samoumevno je bilo, da si v domačem kraju aktiven in delaš kot prostovoljec, sodeluješ pri čistilnih akcijah, delaš v kulturnem društvu. Mama je bila medicinska sestra, znani smo bili po tem, da je bila pri nas doma 'ambulanta',« se zasmeji Darja Groznik. SLO., LJ., 11.5.2021, DARJA GROZNIK-NOVINARKA, FOTO: DEJAN JAVORNIK »To družinsko dediščino zelo cenim, mama je še danes prostovoljka na univerzi za tretje življenjsko obdobje v okviru nudenja pomoči 'sta...