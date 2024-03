Sprva je vodila program TOM (Telefon za otroke in mladostnike), zadnjih trinajst let je predsednica ZPMS (Zveza prijateljev mladine Slovenija), srčne organizacije s kopico programi za boljše življenje otrok, ki te dni praznuje častitljivih 70 let delovanja. Pri tem delu jo podpirata tudi mož Boris in hči Ema. Darji Groznik in njeni srčni ekipi je šlo na jok, ko so v do zadnjega sedeža zapolnjeni dvorani Smelt pripravili praznovanje ob 70. obletnici ZPMS, na kateri so premiero prikazali dokumentarni film o bogati zgodovini te človekoljubne organizacije, ki je v vseh teh letih pomagala na sto t...