Darja Gajšek prenašala znanje na hčerko (Suzy)

Pravijo, da je treba zgodaj začeti prenašati veščine na najmlajše. Darja Gajšek je to vzela dobesedno in hčerko Emo že uči kuharskih prijemov. Če gre verjeti zapisu na maminem predpasniku, se bo prvošolka učila od kraljice kuhinje, ki dobro ve, da otroško pozornost in zanimanje najhitreje vzbudiš s sladico.

Recept za začetnike

Čokoladni mafini so odličen recept za začetnike, saj vsebujejo sestavine, ki so kot nalašč za kakšno packarijo. Denimo čokoladne brčice ali vsaj popackano delovno površino. Še slajše je, če si med mešanjem umažemo prste in imamo upravičen razlog, da jih obliznemo.

Darja je Emo že naučila nekaj kuharskih trikov. FOTO: osebni arhiv/instagram

Kuharska naveza se je med gospodinjskim opravilom nadvse zabavala, končni rezultat pa je najprej poskusil očka. Tudi fotograf mora biti namreč dobro poplačan za svoje delo, omamni puhasti kolaček pa je najboljša nagrada.