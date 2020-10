Darja Gajšek pred novim izzivom

Vse ob svojem času.

Letošnje leto je bilo polno uspehov, po nogometni pravljici Celjanov zdaj pišeta še svojo.

Znan slovenski pregovor, ki namiguje, da si mladi pari najprej ustvarijo dom, šele nato družino, se je že dotaknil tudi, vsaj njegov prvi del. Pred dvema letoma se je namreč poročila z, zdaj pa je razkrila, da sta končno dobila zeleno luč, bolje rečeno modro mapo, v kateri se skriva gradbeno dovoljenje, in tako se lahko začne naporno, a za pevko in voditeljico spodbudno obdobje.Kje točno bo stala njuna hiška, še ni znano, vsekakor pa nekje v okolici Celja. Darja nas bo o delih in celotnem procesu nastajanja doma obveščala, mi pa že nestrpno pričakujemo še eno novico, ki bo kot češnja na vrhu družinske torte.Nekateri so sicer že namigovali, da bomo kmalu lahko zagledali njen nosečniški trebušček, vendar je vse govorice hitro zanikala. Vse ob svojem času, je njen moto, in glede na omenjeni pregovor ji bo treba verjeti.