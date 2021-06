Darja Gajšek: po grenki izkušnji nova priložnost

Ko se je lani od malih zaslonov poslovila oddaja Slovenski pozdrav, ki sta jo dolgih sedem let vodila Darja Gajšek Janković in Blaž Švab, je pevka iskreno priznala, da je novico o koncu izjemno produktivnega življenjskega obdobja sprejela z žalostjo in tudi nekaj dvomi. »Odločitev o koncu ni bila moja, prav tako nisem imela vloge pri odločanju o tem, kdo bo gost v oddaji in katere pesmi bomo slišali,« nam je pred časom zaupala in priznala, da jo je omenjena oddaja kalila kot voditeljico in da je v popolni pripravljenosti, željna ustvarjanja in snemanja. Njene želje so bile uslišane...