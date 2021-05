Darilo za svetovnega mojstra

Vsestransko nadarjeni Jonas Žnidaršič, ki ga lahko trenutno gledamo v kvizu Piramida sreče, ima veliko hobijev, še posebno pa ga navdihuje, navdušuje in pomirja šah.



Voditelj je svojo ljubezen do te izjemno kompleksne igre, ki zahteva veliko potrpljenja in bistrih misli, združil z razmeroma novo ljubeznijo do 3D tiskanja – in tako je začel kar sam ustvarjati šahovske figure. Njegovo delo je pohvalil Magnus Carlsen, ki je številka ena svetovnega šaha že 10 let. To pa ni vse, 30-letnega Norvežana so Jonasove figure tako navdušile, da jih je vzel kar za svoje uradne šahovske figure.



Prekaljeni televizijski maček je priznal, da doma v svoji delavnici, ki jo imenuje kar moška votlina, preživi veliko časa, pod njegovimi rokami pa s pomočjo 3D tiskalnika nastajajo različni izdelki, ki njemu in njegovi družini pridejo pogosto prav.



