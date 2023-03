Daniel Craig je praznoval 55. rojstni dan (FOTO)

Drugega marca je Daniel Wroughton Craig praznoval 55. rojstni dan. Igrati je začel v osnovni šoli pri šestih letih in pri 14 že igral v Romeu in Juliji. Dve leti pozneje se je preselil v London, kjer se je pridružil narodnemu mladinskemu gledališču in v prostem času delal kot natakar, da si je plačal šolanje.

Štiriindvajsetletni Daniel v svoji prvi pomembnejši vlogi, The Power of One.

Leta 1988 se je začel izobraževati na dramski in glasbeni šoli Guildhall in po šolanju igral tako v gledališču kot na televiziji, zelo hitro ga je odkril tudi Hollywood. Na platnu je med drugim upodobil fizikain pesnika, a je najbolje poznan kot James Bond. Zasebno življenje skrbno skriva, iz prvega zakona z igralkoima hčerko, leta 2011 pa se je poročil z igralko, s katero ima hčerko