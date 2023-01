JUNGOVSKA COACHINJA

Danica Vidmar: Bolečina odraslih otrok je njihova, četudi smo jo povzročili starši

Desetletja preizkušenj so jo vodila k samospoznavanju, celjenju ran in izobraževanju, da zdaj kot jungovska coachinja in praktik art terapije s svojim znanjem pomaga tudi drugim. Knjiga Deklice brez gnezda – V iskanju poti do odraslih otrok je njen prvenec, napisan po upokojitvi. V svojo prelomov polno življenjsko zgodbo vpleta svoja spoznanja deklice v patriarhalni družini, žene v soodvisnem partnerstvu, mame samohranilke, ki je po ločitvi ostala brez strehe nad glavo, uspešne poslovne ženske in babice. Zgodba je okvir, njena spoznanja pa bralca spodbudijo k razmišljanju o njegovi zgodbi in o tem, kaj lahko uporabi zase.