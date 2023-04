Nepopolna je knjiga, v kateri novinarka in sociologinja brutalno iskreno spregovori o vseh bitkah, ki jih je bíla (in jih včasih še vedno) z lastnimi pričakovanji, nepopustljivostjo, strogostjo in včasih celo krutostjo do sebe v različnih poglavjih: nepopolno telo, nepopolna ljubezen, nepopolno delovno razmerje, nepopolna prijateljstva, nepopolna gospodinja, nepopolna mama in nepopolna hči. V upanju, da bo s tem antipriročnikom oziroma svarilom komu prikrajšala tegobe ali vsaj dala vedeti, da nikoli nismo sami. Danaja pravi, da ji je pomagalo, da je doumela, da imajo njeni starši tudi življen...