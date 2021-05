Dan zmage: Moj največji osebni uspeh

Odpri galerijo

Miki Vlahovič »Kot moškemu mi je v velik ponos in osebno zadovoljstvo, da mi je uspelo obdržati zakon že 25 let, kar me navdaja z neizmerno srečo. Pri tem se z družino zares dobro razumemo, gojimo iskrena čustva, odkrito komuniciramo in smo drug drugemu v največjo oporo. Usodno je bilo srečanje z mojo ženo pred 27 leti – prav ta trenutek mi je predstavljal prvo osebno zmagoslavje, za tem pa sva skupaj slavila še dvakrat, ko sta se nama rodila sin in hčerka. Naravnost občudujem ju, da sta odrasla v tako čudoviti, samozavestni in pošteni osebi, ki me navdihujeta in popestrita moj vsakdan.«