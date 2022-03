Dan Podjed: Rojeva se človek 2.0

Dan svojo humorno plat pripisuje odraščanju z očetom, igralcem Slovenskega ljudskega gledališča v Celju, ki mu je večkrat položil na srce, da je s tragedijo lažje presuniti ljudi in jih pripraviti do solz kot jih je spraviti v jok od smeha. Oborožen s tem (spo)znanjem se tudi na svoji poklicni poti trudi kompleksna spoznanja o družbi in človeku ljudem približati na preprost, razumljiv in slikovit način, z uporabo prispodob iz vsakdanjega življenja. Jasno mu je, da znanost ni sama sebi namen, verjetno je tudi zato v teh napetih časih gost številnih medijev. Slo., Lj., 24.2.2022, Dan Podjed je...