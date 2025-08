Damjana Golavšek najraje pleše bosa v kuhinji (Suzy)

Pevka Damjana Golavšek in plesna pedagoginja in avtorica knjige Tina Balerina Anita Vihtelič sta združili moči z Markom Hrenom, producentom in plesnim ustvarjalcem, in nastala je poletna razigranost v skladbi Zabava. Damjana v videospotu nastopa kot skrivnostna, elegantna dama v kabrioletu na Črnem kalu – njen lik je za otroke nekakšno poletno skrivnostno srečanje, ki se razkrije šele v drugi polovici videa, ko skladba doseže vrhunec. »Ustvarjanje z mladimi mi pomeni stik z živim utripom časa,« pravi.

»Navdihujejo me njihova iskrenost, domišljija in pogum, da si upajo biti, kar so. Ko ustvarjam zanje, se učim ravno tega – biti bolj jaz.« Nova skladba Zabava, ki jo je ustvarila za Plesno Mesto, je prav to – oda mladosti, igrivosti in plesni energiji. »Besedilo je napisala Anita, pri aranžmaju je sodeloval Čarli Novak. Skupaj smo želeli ujeti tisti občutek, ko ti glasba steče v telo in se vse spremeni v gib,« razloži. »Ples je moja svoboda. Z njim si razjasnim misli in se otresem skrbi. Najraje plešem doma, v kuhinji – bosa, z nasmehom v srcu. Poletje je kot refren pesmi Zabava, ki se ti usede pod kožo – lahkotno, svetlo in polno obljub, podpisanih s počitnicami in morjem.«