Dame z angelskimi glasovi (Suzy)

Že več kot dve desetletji pojejo, tako vsaka zase kot v duetu. Nedavno so se odločile, da glasove pobarvajo še v tercetu.

Klavdija Winder Pantner, Polonca Marzel in Janja Ulaga so dame, ki obožujejo mikrofon in televizijske kamere. Vajene so nastopanja od mladih let, saj so se vse kalile tako na različnih radijskih postajah kot v televizijskih oddajah in na odrih.

Polonca, Janja in Klavdija so se za prvi projekt Ti si ta luč sveta odele v belo.

Polonca, nekoč pevka ansambla Vitezi Celjski, že vrsto let na televiziji Celje pripravlja in vodi oddajo V nedeljo pod lipo, v kateri gosti različne znane narodnozabavne ansamble, ljudske pevce in godce, plesalce in druge zanimive goste, ki so tako in drugače povezani z domačo glasbo. Klavdija je dolgoletna pevka skupine Katrca, zadnja leta voditeljica na radiu in televiziji Veseljak, kjer je urednica Janja, ki v prostem času že 23 let poje in igra kitaro v duetu Vedrina. Polonca in Klavdija prav tako pojeta v duetu in polepšata prenekateri poročni obred. Vsem trem glasbenih izkušenj ne manjka, lani so se po naključju srečale na poroki Janjinega sorodnika in zapele na cerkvenem koru cerkvice Marije Zvezde v Novi Štifti v občini Gornji Grad. »Takrat smo se dogovorile, da bomo nekaj posnele v triglasju in zasnovale kar nekaj skupnih projektov,« nam pove Janja.

Pridružile so se jim plesalke in plesalci Folklorne skupine Vransko.

Prvega so javnosti predstavile spomladi, ko so posnele priredbo nežne balade z naslovom Ti si ta luč sveta, katere originalni avtor melodije je Gen, priredbo sta ustvarilain, slovensko besedilo je delo. Glasovi vseh treh dam so se v triglasju zelo lepo 'pobarvali' in zvenijo angelsko, videospot za pesem so posnele v Dominikanskem samostanu na Ptuju, ki se je izkazal za sanjski ambient s čarobno kuliso. Ker se vse tri zavedajo, da je vredno ohranjati čudovite melodije, ki se jih ne sliši prav pogosto, so se pred kratkim odločile, da posnamejo venček čutnih, a ne ravno pogosto izvajanih pesmi, ki jih je prepevala. V venčku so združile skladbe Kitara, Reci dobra stara mamica in Lepšega časa ni, katerih avtorja stainter skladbo Ti si moja melodija, ki jo je Kovačič ustvaril skupaj z

Za venček so posnele videospot pri hiši Lisjak v Savinjski dolini, kjer je bila narava čudovita kulisa. Ker spoštujejo tradicijo, so tokrat oblekle narodne noše in k sodelovanju povabile plesalke in plesalce Folklornega društva Vransko. Poznavalkam domače glasbe se je s kitaro na snemanju pridružil odličen glasbenik Vilko Frece, v studiu sta za glasbeno spremljavo poskrbela Mike Orešar in Damir Tkavc.