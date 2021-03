Tomi Meglič daleč stran od ponorelega sveta

Pred kratkim je praznoval 44. rojstni dan, zato je Tomi Meglič prav nostalgično obujal spomine iz časov, preden je Siddharta postala ena najbolj priljubljenih slovenskih skupin. Pred dobrimi 24 leti je namreč vzel pot pod noge in se odpravil novim izkušnjam naproti. »Ko so se lomila moja najstniška leta, sem šel za pol leta v Avstralijo in na Novo Zelandijo, kjer sem se preživljal z delom na farmah in ogromno prepotoval,« je povedal v intervjuju pred leti. Dežela tam spodaj ima prav poseben prostor v njegovem srcu, zato se je tja dobrih 10 let pozneje vrnil na enomesečno pohajkovanje v družbi šestih prijateljev. »Tako daleč se mi je zdelo biti tam takrat, za mojih 20,« pravi, »brez gsm, sms, irc, e-mail, fb, ig, www, wi-fi, wtf ...« Pevec je vsekakor eden tistih, ki prisegajo na komunikacijo iz oči v oči, zato še toliko težje čaka, da bo spet lahko nastopal. Tudi mi, Tomi, in vse najboljše!

