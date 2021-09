Daleč stran od ljudi iščejo svoj mir in užitek (FOTO)

Gore so že pred časom postale novo morje, zatočišče mnogih, ki iz mest bežijo v višave po mir in užitke, energijo in hrano za dušo. »Hribi pomirjajo, sproščajo in te napolnijo z novo energijo.« Naša deželica nam ponuja nešteto prelepih poti, ki vodijo med oblake, med znanimi Slovenci in Slovenkami pa smo poiskali tiste, ki so letos doživeli nepozabne hribovske podvige. Operni pevec Žiga Lakner si dneva ne zna predstavljati brez športne aktivnosti. Če ne teče, hodi v hribe, kjer se umiri in si vzame čas za premislek. Letos je med drugim zrl v daljavo s Kraškega robu, ki ga vedno znova oč...