Da ne bo oče nikoli pozabljen

V Cankarjevem domu in v Lutkovnem gledališču Maribor so premierno prikazali dokumentarni film o Ivanu Krambergerju, ki sta ga skupaj pripravila režiserka Maja Weiss in Krambergerjev sin Ivan ml.

Vrsto let sta se trudila posneti film o dobrotniku in pozneje še politiku Ivanu iz Negove, ki je svojo življenjsko pot končal 7. junija 1992 v Jurovskem dolu na javnem prevolilnem shodu, ko je padel pod streli (ne)znanega storilca, kar je pomenilo prvi in za zdaj tudi še edini politični umor pri nas.

Film o slovenskem JFK

Naredila sta dvojni portret, očeta in sina, v žanru raziskovalnega dosjeja s suspenzom. Ivan ml. je za potrebe magistrske naloge iskal resnico o očetu, opravil je številne intervjuje (tudi z Milanom Kučanom in Janezom Janšo) o napadu, ki ostaja zavit v skrivnost že trideset let.