Cvetoča Katarina Čas

Sama sreča, da Katarina Čas nima kakšnih alergij, sicer bi začetek poletja pričakala bistveno slabše razpoložena. Tako se lahko brez vsakršnih skrbi odpravi na cvetoči travnik in v sadovnjak, kjer jo najbolj od vsega pritegnejo belo-rožnate krošnje češenj.

Te jo spomnijo na otroštvo, ko so se z vrstniki podili, igrali in plezali po drevju ter občudovali, kako se iz drobnih cvetov rodijo sočni okrogli plodovi, ki so lahko ekološki modni dodatek oziroma nakit za ušesa ali osvežilna malica za ljubitelje domačega sadja. Igralka danes ne pleza več po češnjah, jih pa še vedno z največjo slastjo pohrusta.

Še prej pa se naužije spokoja in romantike, s katero jo preplavijo razkošna pomladanska drevesa, ki jo nežno božajo, poleti pa dajejo hladno senco, zatočišče pred žgočim soncem.