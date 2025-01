Cvetna esenca za januar: Kovačnik pomaga spuščati preteklost (Suzy)

V optimizmu prihajajočega novega leta je veliko nasvetov, kako se odpreti novemu, načrtovati in se pripraviti na tisto, kar prihaja. Da bi novo lahko vstopilo, je treba pripraviti prostor – na energijski, čustveni in mentalni ravni – in spustiti staro.