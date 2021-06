Čustvno slovo Kim Kardashian

Kim končuje oddajo z razdrtim zakonom, a slavna in bogata.

Po 14 letih, 20 sezonah in 268 epizodah se je pred dnevi zaključil globalno priljubljen televizijski resničnostni šov Kardashianovi. Zadnja epizoda z naslovom Konec P.2 prikazuje božične počitnice Kardashianovih ob jezeru Tahoe na razkošnem 15 hektarov velikem posestvu, kjer ena prenočitev stane 6000 dolarjev. Glavna zvezda šova,, v zadnji epizodi spregovori o težavah v zakonu z zdaj že skoraj nekdanjim možemter prizna, da je zaradi njih iskala pomoč pri terapevtu, na koncu pa vsa družina zaključi šov z obujanjem spominov.Čeprav ima težave v zasebnem življenju, se Kim od šova poslavlja kot zmagovalka, ki je sebi in družini prinesla pravljično bogastvo. V začetku 21. stoletja je bila organizatorka omare pri bogati dedinjiin le sanjala o tem, da bi postala slavna. Razvpita je postala, ko je leta 2007 pricurljal posnetek seksa z nekdanjim fantom, ki ga je v javnost nemara poslala Kimina mama, saj je ta tik po aferi podpisala pogodbo za snemanje resničnostnega šova s TV mrežo E+. Družina je nato s svojimi zgodbami leta presenečala in šokirala gledalce, njeni člani s Kim na čelu pa so začeli služiti bajne vsote s promocijo na družabnih omrežjih ter z izdelki, ki jih še danes prodajajo pod svojimi imeni. Kim ima trenutno kozmetično linijo, parfum, igro za mobitele Kim Kardashian Hollywood in aplikacijo za emotikone Kimojis.