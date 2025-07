Čustveni Miki Vlahovič: hči Tia se je poročila (Suzy)

Pevec Miki Vlahovič je v zadnjih nekaj letih doživel veliko prelomnic, največji sta bili zagotovo odločitev za samostojno glasbeno pot in trenutek, ko je postal dedek. Sin Mark si je že ustvaril družino, zdaj je iz domačega gnezda poletela še Mikijeva mlajša hči Tia. Nekdanja plesalka je v družbi najbližjih ter v čudovitem okolju dvorca Štatenberg dahnila usodni da svojemu srčnemu izbrancu Gašperju, s katerim sta par dobro leto.

»Nisva popolna, ampak skupaj sva prav to, kar si želiva biti. Midva,« je 23-letna glasbenikova hči zapisala pod fotografijo, s katero je potrdila, da sta z Gašperjem postala mož in žena. Poročnega slavja so se udeležili številni znani obrazi, med njimi pevec Tilen Lotrič, vplivnica in osebna trenerka Patricia Pangeršič ter glasbenik Uroš Steklasa, ki je opravljal vlogo matičarja. Med svati sta bila zagotovo najbolj ganjena oče in mama Petra, ki sta na dan hčerkine poroke praznovala 29. obletnico svoje poroke.